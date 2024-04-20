نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يسقط أمام رين بثلاثية ويقترب من شبح الهبوط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فقد نانت ثلاث نقاط مهمة في مشواره في الدوري الفرنسي بعد خسارته بثلاثة أهداف دون رد على يد رين وذلك ضمن منافسات الجولة الثلاثين من البطولة المحلية.

نتيجة مباراة نانت ورين في الدوري الفرنسي

وبهذه النتيجة، يتوقف رصيد نانت عن النقطة 31 في المركز الرابع عشر بينما ارتفع رصيد رين إلى النقطة 42 في المركز السابع.

بدأت المباراة متكافئة بين الفريقين وشن كلا الفريقين هجمات على مرمى الآخر وكاد رين يسجل الهدف الأول له في الدقيقة 28 ولكن الكرة ارتطمت بقائم مرمى نانت.

واصل لاعبو نانت الضغط على لاعبو رين وكادوا يسجلون هدف عن طريق مصطفى محمد في الدقيقة 31، حيث استلم الكرة على منطقة الجزاء وسدد في اتجاه منتصف مرمى رين ولكن حارس مرمى المنافس تصدى للكرة.

وقبل نهاية الشوط الأول تحديدا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، صنع قادر بامبا تمريرة سحرية إلى مصطفى محمد الذي سدد كرة قوية وسريعة باتجاه مرمى رين ولكنها مرت فوق المرمى.

وفي الشوط الثاني، ضعط لاعبو رين على لاعبو نانت وشنوا هجمات خطيرة على مرمى نانت حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 67 عن طريق ارنود كاليمندو الذي استلم الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية في سقف مرمى نانت.

وفي الدقيقة 76، سجل رين ثاني أهدافه عن طريق ركلة جزاء تصدى لها بنجامين بوريجايد.

في الدقيقة 78، كاد مصطفى محمد يسجل أول أهداف نانت ولكن حارس مرمى رين تصدى للكرة ببراعة.

وبعدها بدقيقة، أضاع مصطفى محمد فرصة هدف أخرى لنانت عندما تصدى لركنية برأسه ولكن حارس حارس رين أمسك الكرة باقتدار.

في الدقيقة 90، عرقل أحد مدافعي رين مهاجم نانت وطالب زملاؤه الحكم بالحصول على ركلة جزاء ولكنه تجاهلهم.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، أطلق أمين جويري لاعب رين رصاصة الرحمة وسجل ثالث أهداف فريقه لتنتهي المباراة بفوز رين على نانت بثلاثية نظيفة.