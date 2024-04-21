نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب صن داونز يسخر من الترجي: هل سعداء بمستوى فريقكم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه رولاني موكوينا المدير الفني لفريق صنداونز، انتقادات واسعة لجماهير ونادي الترجي التونسي، عقب انتهاء مواجهة الذهاب بينهم في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الترجي التونسي في تحقيق فوز ثمين وهاما على ملعبه بهدف دون رد.

- موكوينا يهاجم الترجي

وأكد مدرب صن داونز:" لا أظن أن رأيكم عن تفوق الترجي صحيح، من الناحية الفنية هذا الأمر غير صحيح".

وتابع: "كرة القدم لها حسابات خاصة خلال المباراة، من تمكن في خلق فرص أكثر للتهديف وكان أخطر، كما رأينا صن داونز خلق العديد من الفرص القريبة، كيف تتحدثون عن تفوق الترجي؟".

وواصل موجها حديثه للصحفيين: "كم مباراة رأيت فريقكم يلعب بهذا الشكل والأسلوب وهو إيقاف الحافلة في الخط الخلفي، هل سعداء بهذا المستوى؟".

واختتم: "كيف تقنع نفسك انك دافعت جيدا رغم كل الفرص التي وصلت إلى مرماك، ربما يكون هناك أسلوب مختلف للطريقة التي أحلل بها كرة القدم".