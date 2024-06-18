نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافس ريال مدريد وبرشلونة في افتتاح الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يبدأ نادي ريال مدريد رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني بمواجهة مايوركا على ملعب إيبيروستار، حسب قرعة الموسم المقبل 2024-2025 التي أجريت في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مدريد.

أسفرت القرعة عن مواجهة برشلونة لفريق "الخفافيش" فالنسيا على ملعب ميستايا.

وأجريت القرعة في وجود كل من رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم بيدرو روتشا، ورئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس ورئيس رابطة دوري السيدات بياتريز ألباريز، وقام بسحب القرعة كل من اللاعبين السابقين دييغو لوبيز ودييغو كابيل والحكم خافيير ألبيرولا روخاس والدوليين الإسبانيين داني فيفيان وخيسوس نافاس، من معسكر "لا روخا" في ألمانيا.

كما سيفتتح جيرونا ثالث الدوري بالموسم المنقضي، مشواره أمام ريال بيتيس على ملعب بينيتو فيامارين، بينما سيواجه أتلتيكو مدريد رابع البطولة فياريال على ملعب (لا سيراميكا)، وذلك بالجولة الأولى من المسابقة المقرر لها من 16 إلى 18 من أغسطس المقبل.

بينما سيبدأ بلد الوليد أحد الصاعدين حديثًا، الفائز بمباراة الترقي النهائية التي لم تُلعب بعد بين فريقي أوبييدو وإسبانيول، بينما سيواجه ليغانيس فريق أوساسونا على ملعب (إل ساردار).