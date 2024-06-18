نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل تركيا الرسمي لمواجهة جورجيا في كأس أمم أوروبا 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أعلن فينتشينزو مونتيلا المدير الفني للمنتخب التركي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة جورجيا ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا 2024-25.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي وسلطنة عمان.



تشكيل تركيا الرسمي لمواجهة جورجيا

حراسة المرمى: ميرت جونوك

الدفاع: ميرت مولدور، سامت أكايدين، عبد الكريم بردكسي، فردي كاديوجلو

وسط الملعب، هاكان تشالهان أوجلو، كان أيهان، أردا جولر، أوركون كوكو

خط الهجوم، كينان يلدز، باريس ألبير يلماز.



القنوات الناقلة لمباراة تركيا ضد جورجيا

تنقل أحداث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على حقوق بث وإذاعة مباريات كأس أمم أوروبا 2024.