نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يصدم جماهيره بشأن صفقاته الصيفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا، عدد الصفقات التي سيتم إبرامها خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

برشلونة يحدد عدد صفقاته الصيفية

ووفقًا لما أوردته صحيفة "سبورت" الكتالونية فأن إدارة برشلونة تفكر في حسم عدد محدود من الصفقات بسبب ضعف الميزانية.

وأشارت الصحيفة الكتالونية إلى أن نادي برشلونة سيتعاقد مع 2 أو 3 لاعبين في فترة الصيف كحد أقصى بسبب عدم توافر الكثير من المال في خزينة النادي.

ولا يزال نادي برشلونة، يبحث إمكانية شراء عقد البرتغالي جواو فيليكس من أتلتيكو مدريد، ومواطنه كانسيلو لاعب مانشستر سيتي بعد انتهاء فترة إعارتيهما للنادي بنهاية الموسم الجاري.

وينتظر نادي برشلونة، أيضًا، معرفة موقف تشافي هيرنانديز مدرب الفريق الذي أعلن في وقت سابق، رحيله بنهاية الموسم، وما إذا سيتراجع عن قراره أم لا.