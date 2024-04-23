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أحمد جودة - القاهرة - تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي السابق ونادي مانشستر يونايتد وروما الإيطالي عن شروطه للعودة للتدريب من جديد.

شروط مورينيو للعودة للتدريب من جديد

ورحل مورينيو عن نادي روما الإيطالي في الأسابيع القليلة الماضية بعد فترة كبيرة قضاها مع نادي العاصمة وتول دانيلي دي روسي أسطورة روما تدريبه.

وقال جوزيه مورينيو في تصريحات له لصحيفة التليجراف البريطانية:" الشيء الوحيد الذي أريده هو أن يتم تحديد الأهداف والغايات من قبل الجميع بطريقة عادلة".

وأكد:" لا يمكنني الذهاب إلى نادٍ بسبب تاريخي، الهدف هو الفوز بالألقاب، الشيء الوحيد الذي أريده هو أن يكون الأمر عادلا".

وأتم مورينيو تصريحاته قائلا:" ما يهم بالنسبة لي هو أن يكون للنادي أهداف وأن أكون قادرًا على القول إنني مستعد للقتال من أجل تحقيق هذه الأهداف".