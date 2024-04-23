عاجل.. انتهاء موسم نجم برشلونة بعد إصابته أمام ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر صحفية عن إنتهاء موسم نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني بعد إصابته في مباراة ريال مدريد أمس الأحد في الليجا.

انتهاء موسم نجم برشلونة بعد إصابته أمام ريال مدريد

وتعرض النجم الهولندي فرينكي دي لاعب فريق برشلونة لإصابة قوية في مباراة الكلاسيكو الماضية أمام ريال مدريد بعد تدخل قوي مع النجم فيدي فالفيردي.

وأوضح بيان النادي الكتالوني بشأن إصابة دي يونج أنه تعرض لإلتواء في الكاحل الأيمن مع عدم تحديد مدة غيابه عن الملاعب بسبب هذه الإصابة.

وذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن فرينكي دي يونج سيغيب لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع بسبب الإصابة مما يعني إنتهاء موسمه مع نادي برشلونة بشكل كبير.

وتلقى نادي برشلونة هزيمة جديدة أمام نظيره ريال مدريد في الدقائق الأخيرة من المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع بينهما مساء أمس الأحد.

