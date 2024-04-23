نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل يرحل الزئبقي؟.. مفاجأة مدوية بشأن رحيل زيزو عن الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، الحفاظ على العديد من نجوم الفريق الأول لكرة القدم، للعودة من جديد إلى المنافسة على البطولات، عن طريق تجديد عقود اللاعبين المميزين وزيادة رواتبهم.

ويمتلك بعض نجوم الزمالك مؤخرا عروضا من الدوري السعودي وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، الذي تلقى مؤخرا العديد من العروض الخليجية للرحيل عن صفوف القلعة البيضاء.

- حقيقة رحيل زيزو عن الزمالك

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" زيزو زملكاوي وباقي داخل القلعة البيضاء ولن يرحل".

وتابع:" أحب أن اطمئن جماهير الزمالك بشأن موضوع رحيلي زيزو الذي يتم التحدث عنه".

ويواصل الفارس الأبيض استعدادته لخوض المواجهة الحاسمة أمام نظيره دريمز الغاني، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، عصر يوم الأحد المقبل الموافق 28 أبريل الجاري.

وانتهت مواجهة الذهاب بين بالقاهرة، بالتعادل السلبي بين الطرفين.