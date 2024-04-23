نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس إيطاليا.. موعد مباراة يوفنتوس ضد لاتسيو اليوم الثلاثاء 24-4-2024 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباراة يوفنتوس ولاتسيو وذلك ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



وأقيمت مباراة الذهاب بين يوفنتوس ولاتسيو يوم الثلاثاء 2 أبريل الحالي وحسم اليوفي تلك المواجهة بهدفين نظيفين منتوقيع فيدريكو كييزا ودوشان فلاهوفيتش.



وسوف يواجه الفائز من تلك المواجهة في المباراة النهائية الفريق الفائز من نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين أتالانتا وفيورنتينا.



موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس إيطاليا



من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024 على ملعب الاوليمبكو في العاصمة روما وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.