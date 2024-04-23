نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإيطالية عن موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو وذلك ضمن منافسات بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.



وأقيمت مباراة الذهاب بين يوفنتوس ولاتسيو يوم الثلاثاء 2 أبريل الحالي وحسم اليوفي تلك المواجهة بهدفين نظيفين منتوقيع فيدريكو كييزا ودوشان فلاهوفيتش.



وسوف يواجه الفائز من تلك المواجهة في المباراة النهائية الفريق الفائز من نصف النهائي الآخر والذي يجمع بين أتالانتا وفيورنتينا.



موعد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في كأس إيطاليا



من المقرر أن تقام مباراة يوفنتوس ولاتسيو يوم الثلاثاء 23 إبريل 2024 عاى ملعب الاوليمبكو في العاصمة روما وذلك ضمن منافسات الدور قبل النهائي في بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قناة أبوظبي الرياضية الإماراتية بنقل أحداث المباراة.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي تردد قناة أبوظبي الرياضية 1 الناقلة لمباريات كأس إيطاليا اليوم على النايل سات عبر التردد التالي:

التردد: 11526

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 6/5