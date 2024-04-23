نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل العين المتوقع ضد الهلال في دوري أبطال آسيا.. من يقود الهجوم؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي، ضيفًا ثقيلا على نظيره فريق الهلال السعودي، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي

ومن المنتظر أن يواجه فريق الهلال السعودي نظيره العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء عند الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على ستاد «المملكة أرينا»، معقل الفريق الأزرق.

تشكيل العين الإماراتي المتوقع لمواجهة الهلال

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: إريك يورجينس دي مينيزيس، كوامي أوتون، خالد الهاشمي، بندر.

خط الوسط:بارك يونج وو، يحيى نادر، حازم عباس، كاكو، ماتياس بالاسيوس.

خط الهجوم: سفيان رحيمي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستقوم بإذاعة مباراة الهلال السعودي ضد العين الإماراتي، اليوم الثلاثاء، عبر قناة beIN Sports AFC، بتعليق حسن العيدورس.