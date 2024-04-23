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أحمد جودة - القاهرة - نجح سيموني إنزاغي في تحقيق اللقب السادس له كمدير فني لإنتر ميلانو، وذلك بعد الفوز في "دربي الغضب" على الجار اللدود ميلان 2-1 الإثنين في قمة الجولة 33 وحسم اللقب الـ20 في تاريخه كبطل لإيطاليا، ليتخطى بذلك رقم البرتغالي جوزيه مورينيو، ويصبح ثالث أكثر المدربين نجاحًا في تاريخ "النيراتزوري".

ولا يتفوق سوى الثنائي روبرتو مانشيني والأرجنتيني إيلينيو إيريرا، على إنزاغي، بـ7 ألقاب لكليهما.

كما نجح إنزاغي في قيادة إنتر لحسم لقب الدوري رسميًا في "دربي ديلا مادونينا" أمام الميلان للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

إنزاجي يتخطى مورينيو في "النيراتزوري"

وواصل إنزاغي مشروعه الناجح مع إنتر منذ جلوسه على مقعد المدير الفني في مايو 2021، حيث أنه بالإضافة للتفوق على المستوى المحلي، نجح في قيادة الفريق لنهائي دوري الأبطال في الموسم الماضي، وخسره بصعوبة بالغة بهدف أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويعد هذا هو اللقب السادس لإنزاغي مع إنتر، بواقع 2 في كأس إيطاليا و3 في السوبر، ولقب الدوري الأول في مسيرته كمدرب.