نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العين يواجه مخططات "القوة الزرقاء" والهلال في "المملكة أرينا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تخطط رابطة "القوة الزرقاء"، قائدة جماهير فريق الهلال السعودي لكرة القدم، لحضور 5 آلاف من أعضائها في مدرجات ملعب المملكة أرينا خلال لقائه ضد ضيفه العين، اليوم الثلاثاء، وفقًا لتقرير صحافي.

ويستضيف الهلال العين في إياب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا، حيث يتطلع الفريق السعودي لتعويض خسارته 2-4 أمام منافسه الإماراتي في مباراة الذهاب، التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي.

العين يواجه مخططات "القوة الزرقاء" والهلال في "المملكة أرينا"

وذكر الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة الرياضية السعودية أن الرابطة تسعى لتسجيل حضورها الأكبر في الملاعب منذ تأسيسها عام 2019، استشعارًا منها لأهمية المباراة، التي تحسم هوية المتأهل إلى النهائي القاري.

أضافت الصحيفة أن الرابطة أعدت لوحة جماهيرية (تيفو) أحاطتها بالسرية لمفاجأة المتابعين بها، مشيرة إلى أن 50 ممثلًا لها دخلوا ملعب المباراة مساء أمس الإثنين ووضعوا شالات وأعلامًا على جميع المقاعد، وعلقوا لافتات كبيرة الحجم كتبِت عليها كلمات تحفيزية للفريق.

وكان مجلس الجمهور الهلالي قام في أغسطس 2019 بتأسيس رابطة القوة الزرقاء لقيادة المدرجات الداعمة للفريق.