نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيسوس: أثق بقدرة لاعبي الهلال في عمل ريمونتادا أمام العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد مدرب الهلال جورجي جيسوس قدرة فريقه في التغلب على العين في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن خسر أمام الفريق الإماراتي 4-2 في الذهاب.

في تصريحات خلال مؤتمر صحفي عشية المباراة، قال جيسوس: "هي أول مباراة إياب نخوضها ونحن متأخرين في النتيجة، لكنني أثق في اللاعبين بعمل ريمونتادا".

وأقر المدرب البرتغالي بقوة فريق العين لكنه أكد استعداد فريقه للمواجهة، قائلًا: "نعرف أن العين فريق صعب، يدافع جيدًا، ويعمل تحولات هجومية قوية، لكن علينا أولًا أن نفكر بتقليص فارق الأهداف، ومن ثم الحصول على التأهل".

وأضاف: "درسنا الحالات التي تعرضنا لها في مباراة الذهاب، وتلقت مرمانا 4 أهداف منها 3 ضربات جزاء التي حصلت لفريق أدربه لأول مرة في تاريخي، وأتمنى أن تسير الأمور غدًا كما خططنا لذلك".

من جهته أعرب لاعب الفريق سيرجي سافيتش أن الثقة الزائدة رقد تكون أدت لخسارة فريقه مباراة الإياب، وقال: "ربما أن الانتصارات المتتالية أدخلتنا في ثقة قد تكون ساهمت في إضعاف تركيزنا في اللقاء الماضي، إلى جانب تأجيل المباراة وعدم إقامتنا تدريب في الملعب قد يكون سببًا أيضًا في ضعف تركيزنا".

وأضاف: "نحن قادرون على العودة بالنتيجة غدًا، وثقتنا كلاعبين في أنفسنا كبيرة".