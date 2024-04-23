محاضرة فنية تجمع المدير الفني ليد الزمالك باللاعبين قبل مواجهة الأبيار الجزائري في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس

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أحمد جودة - القاهرة - ألقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة الأبيار الجزائري، المقرر لها اليوم الثلاثاء، في ثاني مواجهات الدور الرئيسي من بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

محاضرة فنية تجمع المدير الفني ليد الزمالك باللاعبين قبل مواجهة الأبيار الجزائري



وشرح مجدي أبو المجد، التعليمات الفنية لكل لاعب والأدوار المطلوبة منه، بجانب استعراض بعض اللقطات المسجلة لفريق الأبيار، والتي أعدها علاء الدين أحمد، محلل الأداء، لشرح نقاط القوة والضعف الخاصة بالمنافس.



ونجح الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، في الفوز على جي إس كي الكونغولي بنتيجة 41-21، في المباراة الأولى، من الدور الرئيسي للبطولة.



وتضم قائمة "يد الزمالك" المشاركة في البطولة كل من: محمود خليل فلفل - هشام السبكي - أحمد مجدي - أحمد الأحمر - أكرم يسري - مؤمن زكي -أحمد حسام - عبدالله إمام- عمر الوكيل بكار - أحمد مؤمن دودو - مازن رضا - محمد ياسين - عمر الفولي - محمد رضا فراد - محمد عبدالغني - محمد البسيوني مودي - أحمد سامح - زياد حشاد - خالد وليد - شادي خليل - عبدالحميد العربي



ويتكون الجهاز الفني لـ "يد الزمالك" من: حسن يسري رئيسًا للجهاز، ومجدي أبو المجد مديرًا فنيًا، وإيهاب محسن مدربًا عامًا، ومحيي صلاح مدربًا لحراس المرمى، وأشرف عز الدين رئيسًا للجهاز الطبي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا، ومحمد سامي أبو وردة إداريًا، ومحمد أشرف أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وشريف حسين مدلكًا، وعلاء الدين أحمد محللًا للأداء، ومحمد علي مسؤولًا للمهمات.

