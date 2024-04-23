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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة على بلديه المحلة بأربعة أهداف مقابل لاشيء فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

سموحة يفوز على بلدية المحلة برباعية

افتتح عمرو قلاوة التسجيل فى الدقيقة 32 وأضاف جاستيس أرثر الهدف الثاني فى الدقيقة 42 قبل أن يسجل حسام حسن الهدف الثالث في الدقيقة 49 واختتم أجاي التسجيل فى الدقيقة 82 لتنتهى المباراة بفوز سموحه برباعية.

وبهذة النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 25 نقطة ويصعد للمركز السابع ويتجمد رصيد بلديه المحله عند 19 نقطة ويظل فى المركز الرابع عشر.

ويلتقى سموحة فى الجولة العشرين خارج ملعبه مع المقاولون العرب بينما يلتقى بلديه المحلة فى نفس الجولة على ملعبه مع زد.

