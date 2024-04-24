تريزيجيه يدخل قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي طرابزون سبور التركي قائمة تاريخية.

ووفقًا لموقع "Sabah Spor" التركي، دخل محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2024.



قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في عام 2024

وجاءت القائمة كالاتي:

_كيليان مبابي: السرعة: 38 كم

_كايل ووكر: السرعة: 37.8 كم

_محمود تريزيجيه: السرعة: 37.5 كم



تريزيجيه خارج مباراة طرابزون سبور وفاتح جمرك



غياب الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه عن قائمة طرابزون سبور ضد نظيره فاتح جمرك في نصف نهائي كأس تركي.



وغاب نجمنا المصري محمود تريزيجيه عن مباراة فريقه في كأس تركيا بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.



سجل محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق طرابزون سبور 10 أهداف بقميص الفريق التركي في الموسم الحالي بالدوري.

بينما صنع نجم المنتخب المصري 4 تمريرات حاسمة في 22 مباراة شارك فيها من أصل 32 مباراة رفقة فريقة في الموسم الحالي.