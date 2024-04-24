نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يتلقى صدمة مدوية بشأن نجمه قبل مباراة سوسيداد وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، صدمة مدوية بشأن إصابة نجم النادي الملكي، قبل أيام قليلة من مواجهة فريق ريال سوسيداد، في بطولة الدوري الإسباني، ومباراة بايرن ميونخ الألماني.

مفاجأة بشأن موقف ميندي من المشاركة مع ريال مدريد

وأشارت بعض التقارير الصحفية الإسبانية، أن النجم الفرنسي الدولي فيرلاند ميندي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، مستعد للمشاركة في مباراة ريال سوسيداد ببطولة الدوري الإسباني.

حيث من المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد سوسيداد. يوم الجمعة المقبل الموافق 26 من شهر إبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

واكملت التقارير، أن ميندي لم يشارك في التدريبات الجماعية لفريق ريال مدريد، اليوم الأربعاء، حيث لازال يعاني من إجهاد.

كما أفادت صحيفة “آس” الإسبانية، أن فيرلاند ميندي، يبذل قصارى جهده من أجل التعافي من الإصابة للمشاركة في مباراة بايرن ميونخ القادمة بدوري أبطال أوروبا، والتي ستقام يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل على ملعب أليانز أرينا