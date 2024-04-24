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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات بقاء تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

آخر تطورات بقاء تشافي مع برشلونة

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لإذاعة "راك 1" الإسبانية فإن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لديه بعض الشكوك حول تشافي وطاقمه وكيف أن ينتهي الموسم دون ألقاب.

‏وأضاف:"في الإجتماع الذي سوف يجري قريبًا، النادي سوف يفرض على تشافي بعض الشروط أحدها تتعلق بالطاقم الفني حيث الموسم لم يكن جيدًا على الإطلاق، ويعتقد القسم الرياضي في برشلونة أنه يمكن تعزيز أو تقوية بعض المجالات، بعض جوانب طاقم تشافي، وهذا لن يكون الشرط الوحيد".

‏وتابع:"إذا لم يستمر تشافي فإن الخيار الأول هو ماركيز لقيادة الفريق الكتالوني".