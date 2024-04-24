نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رانجنيك يكشف حقيقة تعاقده مع بايرن ميونيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف رالف رانجنيك المدير الفني لمنتخب النمسا لكرة القدم عن حقيقة رحيله عن المنتخب النمساوي في الفترة المقبلة والانتقال إلى صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني.

ويسعى نادي بايرن ميونيخ الألماني للتعاقد مع مدرب مميز في الفترة المقبلة من أجل تولي القيادة الفنية للفريق بعد رحيل توماس توخيل نهاية الموسم.

وأكد رالف رانجنيك في تصريحات صحفية له:" كان هناك اتصال من بايرن وأبلغت الاتحاد النمساوي بالأمر، لدينا علاقة ثقة للغاية".

وتابع مدرب المنتخب النمساوي:" تركيزي ينصب على المنتخب الوطني النمساوي، نحن نركز بالكامل على اليورو، أشعر براحة شديدة هنا، في الوقت الحالي، لا يوجد سبب للتفكير في الأمر بشكل مكثف وملموس".

وسوف يرحل توماس توخيل عن صفوف نادي بايرن ميونيخ الألماني بعد نهاية الموسم الحالي بسبب سوء النتائج في الفترة الأخيرة.