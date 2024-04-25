نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة صلاح.. ليفربول يسقط أمام إيفرتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوديسون بارك" في لقاء مؤجلة بينهما من الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

سجل جاراد برانثوايت أول أهداف اللقاء لصالح إيفرتون في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس أليسون بيكر ثم ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

وأحرز دومينيك كالفيرت ليوين الهدف الثاني لصالح إيفرتون في الدقيقة 57، بعد ركلة ركنية، نفذها دوايت ماكنيل بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، استقبلها ليوين بتسديدة، سكنت الشباك.

ومنع القائم الأيسر للمرمى هدف تقليص الفارق لصالح ليفربول في الدقيقة 68، بعد تسديدة من لويس دياز من داخل منطقة الجزاء.

وسدد روبرتسون لاعب ليفربول في الدقيقة 73، تصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار المرمى.

وصوب محمد صلاح لاعب ليفربول في الدقيقة 79 الكرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بعيد عن المرمى.

ترتيب فريقي ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 74 نقطة، بعد الفوز في 22 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 4 مواجهات، فيما يحتل فريق إيفرتون المركز السادس عشر برصيد 33 نقطة، بعد الفوز في 11 مباراة والتعادل في 8 لقاءات وخسارة 15 مواجهة.