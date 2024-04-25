نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اجتماع عاجل من أجل حسم مستقبل تشافي مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مسئولو برشلونة اجتماعا حاسما، بشأن حسم مصير تشافي هيرنانديز، مدرب الفريق من أجل استمراره في الموسم المقبل.

اجتماع في منزل لابورتا لحسم مستقبل تشافي

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو على حسابه بشبكة "إكس": "سيجتمع ديكو وتشافي مع أعضاء مجلس إدارة برشلونة إيتشيفيريا ورافا يوستي في منزل الرئيس خوان لابورتا الليلة في برشلونة".

وأضاف "يحدث ذلك بعد لقاء وجها لوجه حدث بين تشافي وديكو".

وأتم "هذا الاجتماع حاسم لتحديد مستقبل تشافي بعد إصرار لابورتا على بقائه ووجود شكوك لدي المديرين".

وفي السياق نفسه، كتب الصحفي الإسباني الشهير "جيرارد روميرو"، على حسابه بشبكة "إكس": "وصل ديكو وإيتشيفاريا بالفعل إلى منزل خوان لابورتا، ثم وصل بعدهما تشافي أيضا لحضور الاجتماع الذي سيحسم مصيره".