لابورتا يكشف موعد عودة برشلونة لخوض المباريات على الكامب نو

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني عن موعد عودة النادي الكتالوني للعب على ملعب الكامب نو مرة أخرى بعد التجديدات الحالية.

ويخوض نادي برشلونة مبارياته في بطولة الدوري الإسباني وبطولة دوري أبطال أوروبا في الوقت الحالي على الملعب البديل لملعب الكامب نو وهو ملعب مونتجويك الأولمبي.

وقال لابورتا في تصريحات صحفية له:" في نهاية العام سنعود للكامب نو بمدرجين فقط مع سعة 60 ألف متفرج، كل شيء يسير كما هو مخطط له، كامب نو سيجعل البارسا لديه أفضل ملعب في العالم".

وفي سياق متصل يستعد النادي الكتالوني لمواجهة فريق فالنسيا مساء يوم الإثنين القادم في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تبدأ أحداث مباراة برشلونة أمام فالنسيا مساء يوم الإثنين القادم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، على ملعب مونتجويك الأولمبي.