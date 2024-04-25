نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روديجير يدلي بتصريح ناري قبل موقعة ريال مدريد وبايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى النجم أنطونيو روديجر مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني على مواجهة نادي بايرن ميونيخ الألماني في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

ومن المنتظر أن يواجه فريق ريال مدريد نظيره بايرن ميونيخ في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 30 من شهر أبريل الحالي في تمام الساعة التاسعة.

وتحدث أنطونيو روديجر في تصريحات صحفية له قائلا:" أعتقد أنه سيكون من الصعب إختيار المرشح الواضح للفوز في المواجهة".

وتابع:" بايرن فريق كبير جدًا والمباراة ستكون على قدم المساواة، الفريقان في حالة جيدة وستكون مباراة مثيرة للغاية".

وتأهل فريق ريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه عقبة نظيره مانشستر سيتي في ربع النهائي، وعلى الجانب الآخر تخطى فريق بايرن ميونيخ نظيره فريق آرسنال.