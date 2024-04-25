الرياضة

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع نجم ميلان

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أحمد جودة - القاهرة - وضع كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، أنظاره على أحد اللاعبين البارزين في صفوف ميلان.

أنشيلوتي يطلب التعاقد مع نجم ميلان

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، جذب ماليك ثياو، مدافع ميلان، أنظار كارلو أنشيلوتي خلال الموسم الحالي.

وأشارت إلى أن أنشيلوتي يرى الألماني ثياو كبديل محتمل لناتشو فيرنانديز، مدافع ريال مدريد، إذ ينتهي عقده في الموسم الحالي، ويعد قريبا من مغادرة الميرنجي، وتبلغ قيمة صفقة ثياو تبلغ 30 مليون يورو.

يذكر أن ريال مدريد عانى بقوة دفاعيا خلال الموسم الحالي، بسبب تعرض إيدير ميليتاو وديفيد ألابا لإصابات طويلة.

وسبق أن ارتبط ريال مدريد أيضا بالتوقيع مع ليني يورو، مدافع ليل، لكن مبالغة النادي الفرنسي في سعر الصفقة قد تؤدي إلى تأجيلها إلى صيف 2025.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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