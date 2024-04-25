نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توخيل يتوجه إلى إنجلترا لحسم المفاوضات مع مانشستر يونايتد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقارير صحفية ألمانية أن توماس توخيل، سوف يتوجه لإنجلترا خلال ساعات للتفاوض مع مسؤولي مانشستر يونايتد حول تدريب الفريق.

توخيل يتوجه إلى إنجلترا لحسم المفاوضات مع مانشستر يونايتد

ويعد توخيل على رأس قائمة خلفاء تين هاج في مانشستر يونايتد الذي قرر النادي رحيله بسبب سوء نتائج الفريق.

وتشير التقارير بأن توخيل سوف يتوجه لإنجلترا لمقابلة جيسون ويلكوكس المدير التقني للنادي حول توليه مسؤولية الفريق الفترة المقبلة.

ودخل مسئولو نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، في مفاوضات مع عدد من المدربين لخلافة الهولندي، إريك تين هاج، بعد الموسم السيئ.