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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقارير صحفية إيطالية، عن اسم مرشح جديد لقيادة فريق ميلان في الموسم المقبل.

مرشح جديد لتدريب ميلان لخلافة ستيفانو بيولي

وبحسب "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، دومينيكو تيديسكو ضمن قائمة المرشحين لتدريب فريق ميلان في الفترة المقبلة.

وأضاف “اسم تيديسكو كمرشح محتمل لخلافته وسط قائمة أخرى من المدربين تضم أيضا لاعب خط الوسط الهولندي السابق مارك فان بوميل”.

ويتولى فان بوميل تدريب نادي رويال أنتويرب البلجيكي، بينما يقود تيديسكو منتخب بلجيكا بعقد تم تمديده مؤخرا حتى عام 2026.