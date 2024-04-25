نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات على حساب شيفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت منذ قليل أحداث مباراة مانشستر يونايتد أمام شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة ضمت منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي.

واستطاع الشياطين الحمر الفوز برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

أحداث المباراة

البداية كانت من جايدن بوغل لاعب شيلفيد والذي افتتح أهداف المباراة الدقيقة 35.

وعادل هاري ماغوير النتيجة مع حاول الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول،



إلا أن بن بريريتون عاد من جديد للتقدم لشيلفيد مع وصول المباراة للدقيقة 50، إلا برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز قد عادل النتيجة لمانشستر يونايتد مع حلول الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

واختتم الاهداف برونو ميجيل في الدقيقة 81 وراسموس هويلوند في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة مانشستر يونايتد المركز السادس برصيد 53 بينما احتل شيلفيد المركز الأخير برصيد 16 نقطة.