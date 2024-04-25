مخلص أهداف مانشستر يونايتد أمام شيلفيد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق مانشستر يونايتد فوزا هاما وثمينا أمام نظيره

شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة ضمت منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي.

واستطاع رفاق تين هاج الفوز برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

أحداث المباراة

البداية كانت من جايدن بوغل لاعب شيلفيد والذي افتتح أهداف المباراة الدقيقة 35.

وعادل هاري ماغوير النتيجة مع حاول الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول،



إلا أن بن بريريتون عاد من جديد للتقدم لشيلفيد مع وصول المباراة للدقيقة 50، إلا برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز قد عادل النتيجة لمانشستر يونايتد مع حلول الدقيقة 61 من ركلة جزاء.

واختتم الاهداف برونو ميجيل في الدقيقة 81 وراسموس هويلوند في الدقيقة 85.