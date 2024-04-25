جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد

وخسر ليفربول، أمام إيفرتون بثنائية نظيفة بينما انتصر مانشستر يونايتد على شيفيلد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأربعاء، مباريات مثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وذلك في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من عمر المسابقة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012