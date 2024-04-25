نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول وفوز مانشستر يونايتد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شهد اليوم الأربعاء، مباريات مثيرة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي وذلك في إطار الجولة الرابعة والثلاثون من عمر المسابقة.
وبجانب منافسات هذه الجولة 34 شهدت وجود مباراة مؤجلة ضمن الجولة 29.
وخسر ليفربول، أمام إيفرتون بثنائية نظيفة بينما انتصر مانشستر يونايتد على شيفيلد بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ترتيب الدوري الإنجليزي:-
وجاء ترتيب جدول الدوري الإنجليزي مشتعلا في صراع الصدارة ليكون كالآتي-
1- آرسنال: 77 نقطة
2- ليفربول: 74 نقطة
3- مانشستر سيتي: 73 نقطة
4- أستون فيلا: 66 نقطة
5- توتنهام: 60 نقطة
6- مانشستر يونايتد: 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد: 50 نقطة
8- وست هام: 48 نقطة
9- تشليسي: 47 نقطة
10- بورنموث: 45 نقطة
11- برايتون: 44 نقطة
12- وولفرهامبتون: 43 نقطة
13- فولهام: 42 نقطة
14- كريستال بالاس: 39 نقطة
15- برينتفورد: 35 نقطة
16- إيفرتون: 33 نقطة
17- نوتينغهام فورست: 26 نقطة
18- لوتو تاون: 25 نقطة
19- بيرنلي: 23 نقطة
20- شيلفيد يونايتد: 16 نقطة