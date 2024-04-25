نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من ميدو على أزمة إيقاف قيد الزمالك بسبب بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن استياءه من قرار تغريم النادي الأبيض أكثر من 2 مليون دولار لصالح خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق.

ميدو: جمهور الزمالك مش عارف يفرح

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "جمهور نادي الزمالك مش عارف يفرح، الفريق أهدر فرصة التأهل بسهولة من القاهرة، ثم جاء قرار إيقاف القيد بسبب خالد بوطيب".

وأضاف: "الجمهور مش عارف يتنفس، كأن جمهور الزمالك مش مكتوبله يفرح شوية، والإدارة أيضًا مش عارفة تتنفس، هذه الإدارة إذا لديها أجواء جيدة كانت ستؤدي بشكل رائع".

وتابع: "أزمة إيقاف القيد في الزمالك أصبح طبيعيًا، ولكن هذه الأزمة تدل على وجود خطأ إداري جسيم.. الزمالك عندما تعاقد مع خالد بوطيب كان مهاجم المغرب، ولكن كيف أن اللاعب يهدد النادي بسبب مستحقاته، والإدارة لا تحل هذه الأزمة".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "هذه الأزمات تسبب في إهدار الطاقة لدى مجلس إدارة الزمالك، وهذا المشهد غير صحي، وربنا يكون في عون مجلس إدارة الزمالك".