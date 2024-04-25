نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. إيقاف قيد الزمالك وبقاء تشافي مع برشلونة وحلم ليفربول يتبخر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

الزمالك يعلن تلقي خطابًا من الفيفا يفيد بإيقاف القيد بسبب بوطيب

تلقى نادي الزمالك صباح اليوم الأربعاء الموافق 24 أبريل، خطابًا رسميًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد بإيقاف النادي عن القيد حتى سداد مستحقات اللاعب المغربي خالد بوطيب المقدرة بـ "2.4 مليون يورو".

وكانت القضية بدأ تداولها منذ عام 2020، بعدما قام اللاعب بشكوى النادي أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لفسخ عقده من طرف النادي.

وقام مجلس الإدارة السابق بتكليف المحامي الإيطالي سلفاتور شيفالي للدفاع عنه في هذه القضية، واستمرت مهمته حتى صدور الحكم النهائي الذي صدر قبل تولي المجلس الحالي لمهمة إدارة النادي.

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آخر تطورات بقاء تشافي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن آخر تطورات بقاء تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني مع البلوجرانا خلال الموسم المقبل.

وكان تشافي قد أعلن في وقت سابق رحيله عن صفوف الفريق الكتالوني نهاية الموسم الجاري.

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مانشستر يونايتد يعود لطريق الانتصارات على حساب شيفيلد

فاز فريق مانشستر يونايتد، أمام نظيره شيفيلد يونايتد في مباراة مؤجلة ضمت منافسات الجولة التاسعة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي.

واستطاع الشياطين الحمر الفوز برباعية مقابل هدفين في مباراة مثيرة.

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ليفربول يسقط أمام إيفرتون بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي

خسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول أمام نظيره إيفرتون بثنائية نظيفة في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "جوديسون بارك" في لقاء مؤجلة بينهما من الجولة الـ29 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2023-2024.

سجل جاراد برانثوايت أول أهداف اللقاء لصالح إيفرتون في الدقيقة 27 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة أرضية يسارية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، مرت من بين أقدام الحارس أليسون بيكر ثم ارتطمت بالقائم الأيمن للمرمى وسكنت الشباك.

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تريزيجيه يدخل قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2024

كشفت تقارير صحفية أن محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي طرابزون سبور التركي قائمة تاريخية.

ووفقًا لموقع "Sabah Spor" التركي، دخل محمود تريزيجيه لاعب طرابزون سبور قائمة أسرع لاعبي كرة القدم في العالم لعام 2024.