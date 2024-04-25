نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أسطورة ليفربول ينتقد صلاح ويفجر مفاجأة حول مستقبله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح جيمي كاراجر أسطورة ليفربول، رأيه فيما يقدمه المصري محمد صلاح مع الفريق الإنجليزي خلال الموسم الماضي.

تحدث كاراجر، عن مستوى بعض لاعبي ليفربول، من بينهم صلاح، وذلك عقب خسارة “الريدز” أمام إيفرتون 2-0 في المباراة التي جرت الأربعاء، والمؤجلة من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الإنجليزي.

ويتبخر حلم ليفربول، في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي بعد الهزيمة من إيفرتون، في ظل المنافسة المحتدمة مع آرسنال ومانشستر سيتي بالجولات المتبقية.

كاراجر: صلاح ظهر ظلًا لنفسه ويشكك في بقائه مع ليفربول

قال جيمي كاراجر في حديثه عبر شبكة “سكاي سبورتس”: “محمد صلاح ظهر ظلًا لنفسه هذا الموسم، إنه أحد عظماء ليفربول، لكنه كان بعيدًا جدًا عن مستواه المعهود".

وتابع: “محمد صلاح أحد أساطير ليفربول، لكن ما شاهدناه هذا الموسم كان شبح صلاح”.

وأضاف كاراجر: "هذا الصيف ولأول مرة، أعتقد أن سيكون هناك نقاشًا حقيقيًا مع المدرب الجديد بشأن مستقبل محمد صلاح، حيث لم يتبق له سوى عام واحد على عقده".

وأكمل حديثه، قائلًا: “الفرصة التي أهدرها داروين نونيز غير مقبولة على هذا المستوى، إنه أمر لا يغتفر، خاصة في السباق على اللقب”.

وأردف: “بعد عامين، لم يكن هناك تحسن كبير في نونيز، لا أعتقد أنه كاف للفوز بالألقاب. هناك قرار كبير يجب اتخاذه في الصيف”.

واصل: “أفكر الآن في نونيز، هو في مرحلة لا توجد فيها أسئلة يمكن طرحها حول مستقبله، بعد عامين، عليك أن تسجل الأهداف، هذه نهاية الصفقة”.

وختم: "كوناتي فقيرًا جدًا. ليفربول بحاجة لشراء مدافع في الصيف".