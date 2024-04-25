نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الخميس الموافق 25 من شهر إبريل الجاري، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يستضيف ملعب أميكس ستاديوم، مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون، مساء اليوم الخميس 25 أبريل، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 73 نقطة، بينما يتواجد برايتون في المركز الحادي عشر بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد برايتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية. هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سيتم بث مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون عبر قناة beIN Sports 1HD.