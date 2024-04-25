نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر سيتي المتوقع اليوم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة برايتون، مساء اليوم الخميس 25 أبريل الجاري، وذلك في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

يواجه فريق مانشستر سيتي نظيره برايتون، مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة برايتون

حراسة المرمى: إيديرسون

إيديرسون خط الدفاع: يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر

يوشكو جفارديول - مانويل أكانجي - روبن دياش - كايل ووكر خط الوسط: رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

رودري - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا خط الهجوم: جيريمي دوكو - فيل فودين - جاك جريليش

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.