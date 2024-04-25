موعد نهائي دوري أبطال آسيا 2024 بين العين الإماراتي ويوكوهاما الياباني

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أحمد جودة - القاهرة - يريد محبو مشاهدة الزعيم الإماراتي في جميع أنحاء العالم وخاصة في الوطن العربي، معرفة موعد نهائي دوري أبطال آسيا والذي سيقام بين العين ويوكوهاما الياباني.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي مع نظيره يوكوهاما الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الموافق الحادي عشر من شهر مايو المقبل في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت 25-5-2024 على استاد "هزاع بن زايد"، وذلك في تمام الساعة الثانية عشر مساءً بتوقيت القاهرة، الواحدة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين العين ويوكوهاما

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا، عبر قنواتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة العين ضد يوكوهاما، عبر قنواتها، كما يتم نقلها أيضًا على قنوات بي إن سبورتس القطرية.