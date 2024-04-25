الرياضة

نجم الاهلي يصدم سيد عبد الحفيظ بتصريحات نارية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، أن طارق سليم يعد أفضل مدير كرة في تاريخ النادي على مدار السنوات الماضية.

أبو الدهب: طارق سليم هو أفضل مدير كرة في تاريخ الأهلي

ويرى أبو الدهب، أن طارق سليم أفضل مدير كرة للنادي الأهلي، مفضلًا اختياره عن سيد عبدالحفيظ المدير السابق بالنادي.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: “طارق سليم كان يمتلك خبرات إدارية كبيرة واحترافية شديدة في التعامل مع نجوم فريق الأهلي ويعد الأفضل من وجهة نظري”.

وتابع: "عاصرت فترة طارق سليم في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وهو أفضل من تولي هذا المنصب بشهادة جميع لاعبي هذا الجيل بالقلعة الحمراء".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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