نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الاهلي يصدم سيد عبد الحفيظ بتصريحات نارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود أبو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، أن طارق سليم يعد أفضل مدير كرة في تاريخ النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية.

أبو الدهب: طارق سليم هو أفضل مدير كرة في تاريخ الأهلي

ويرى أبو الدهب، أن طارق سليم أفضل مدير كرة للنادي الأهلي، مفضلًا اختياره عن سيد عبدالحفيظ المدير السابق بالنادي.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: “طارق سليم كان يمتلك خبرات إدارية كبيرة واحترافية شديدة في التعامل مع نجوم فريق الأهلي ويعد الأفضل من وجهة نظري”.

وتابع: "عاصرت فترة طارق سليم في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وهو أفضل من تولي هذا المنصب بشهادة جميع لاعبي هذا الجيل بالقلعة الحمراء".