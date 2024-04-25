نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول المقبلة في الدوري الإنجليزي بعد الخسارة أمام إيفرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق ليفربول مع منافسه وست هام يونايتد، يوم السبت 27 أبريل المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب لندن، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول يواجه وست هام

تُقام المباراة بين فريقي ليفربول ووست هام في الساعة الواحدة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تذاع تلك المباراة بين فريقي ليفربول ووست هام عبر قناة بي إن سبورتس 1 HD، حيث تقوم مجموعة قنوات بي إن سبورتس بنقل مباريات الدوري الإيطالي بشكل حصري.

ليفربول يسقط أمام إيفرتون

وخسر فريق ليفربول أمام منافسه إيفرتون، بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب جوديسون بارك.