ميدو يطالب بالتصدي لتزوير أعمار لاعبي قطاع الناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - طالب أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق المسئولين عن الكرة المصرية بعدم السماح بتزوير أعمار اللاعبين في قطاعات الناشئين.

ميدو: نصف أندية مصر بها لاعبين مسنين

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك رؤساء أندية يعرفون كيفية تسنين وتغيير أعمار اللاعبين في قطاع الناشئين، نصف أندية مصر أعمار لاعبيهم الناشئين مختلفة عن الحقيقة".

وأضاف: "لماذا توافق الأندية على صرف الأموال على هؤلاء اللاعبين؟ كي تحصل على بطولة؟ ما هو المهم في ذلك؟ ما هي المتعة في تغيير أعمار اللاعبين؟".

وتابع: "على المسئولين غلق أبواب تزوير مستندات اللاعبين الناشئين في مصر، وألا يسمحوا بتواجد لاعبين لا يتعلمون في المدارس".

وأكمل: "مش عاوزين لاعيبة كورة جهلة، زهقنا من اللاعيبة الجهلة، نريد لاعبين متعملين، مش معقول يكون فيه لاعب كرة مش عارف يقرأ ويكتب".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "بعدما سيعتزل اللاعب غير المتعلم سيخرج في وسائل الإعلام ويعمم جهله على الجماهير.. لا أعرف كيف يعمل المسئولون في كرة القدم المصرية؟".