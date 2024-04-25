نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل استكمال مباراة روما وأودينيزي اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباريات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي والذي يتنافس فيه الأندية على لقب الكالتشيو في كل موسم.

نجح إنتر ميلان في الفوز بلقب الدوري في الموسم الحالي بعد صراع قوي مع غريمه ميلان، حيث يحتل إنتر ميلان صدارة الكالتشيو حتى الآن برصيد 86 نقطة.

بينما يحتل ميلان المركز الثاني برصيد 69 نقطة ويتواجد يوفنتوس بالمركز الثالث برصيد 64 نقطة.

صدم نابولي عشاقه في الموسم الحالي وتراجع للمركز الثامن برصيد 49 نقطة.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإيطالي حتى الآن:

1 - إنتر ميلان 86 نقطة

2 - ميلان 69 نقطة

3- يوفنتوس 64 نقطة

4- بولونيا 62 نقطة

5- روما 55 نقطة

6 - أتلانتا 54 نقطة

7 - لاتسيو 52 نقطة

8 - نابولي 49 نقطة

9 - فيورنتينا 47 نقطة

10 - تورينو 46 نقطة

11 - مونزا 43 نقطة

12 - جنوى 39 نقطة

13 - ليتشي 35 نقطة

14 - كالياري 32 نقطة

15 - هيلاس فيرونا 31 نقطة

16 - إمبولي 31 نقطة

17 - أودينيزي 28 نقطة

18 - فروسونيري 28 نقطة

19 - ساسولو 26 نقطة

20 - ساليرينتانا 15 نقطة