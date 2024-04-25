جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون اليوم

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم "دوت الخليج الرياضي"، جدول ترتيب البريميرليج قبل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون التي ستكون ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بموسمه الجاري 2023-2024.

ويلتقي مانشستر سيتي مع نظيره برايتون اليوم الخميس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "أميكس ستاديوم" في لقاء مؤجل بينهما من الجولة التاسعة والعشرين من البريميرليج.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة مانشستر سيتي وبرايتون

يحتل آرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 77 نقطة، ويأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 74 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في المركز الثالث برصيد 73 نقطة.

1- آرسنال: 77 نقطة.

2- ليفربول: 74 نقطة.

3- مانشستر سيتي: 73 نقطة.

4- أستون فيلا: 66 نقطة.

5- توتنهام: 60 نقطة.

6- مانشستر يونايتد: 53 نقطة.

7- نيوكاسل يونايتد: 50 نقطة.

8- وست هام: 48 نقطة.

9- تشيلسي: 47 نقطة.

10- بورنموث: 45 نقطة.

11- برايتون: 44 نقطة.

12- وولفرهامبتون: 43 نقطة.

13- فولهام: 42 نقطة.

14- كريستال بالاس: 39 نقطة.

15- برينتفورد: 35 نقطة.

16- إيفرتون: 33 نقطة.

17- نوتنجهام فورست: 26 نقطة.

18- لوتون تاون: 25 نقطة.

19- بيرنلي: 23 نقطة.

20- شيفيلد يونايتد: 16 نقطة.