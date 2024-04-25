نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أهلي جدة والرياض اليوم في دوري روشن السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، ضيفًا على نظيره الرياض، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة أهلي جدة ضد الرياض

تقام مباراة أهلي جدة ضد الرياض، مساء اليوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، على أرضية ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي ضد الرياض في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 52 نقطة، بينما يتواجد الرياض في المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة.

وتذاع مباراة الأهلي ضد الرياض، عبر قنوات SSC الناقل الحصري لبطولة الدوري السعودي للمحترفين.