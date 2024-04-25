نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق فالنسيا مساء يوم الإثنين القادم في إطار مباريات الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام المباراة على ملعب مونتجويك الأولمبي مساء يوم الإثنين القادم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، بينما يحتل فريق فالنسيا المركز الثامن برصيد 47 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق فالنسيا في المباراة القادمة بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام ريال مدريد.

وسوف تنقل أحداث مباراة برشلونة أمام نظيره فريق فالنسيا مساء يوم الإثنين القادم عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.