نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد المقبلة أمام سوسيداد في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد استعداداته لمواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد مساء غدا الجمعة في الجولة 33 من عمر بطولة الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال سوسيداد مساء غدا الجمعة في بطولة الدوري الإسباني على ملعب ريالي أرينا.

وسوف تبدأ أحداث المباراة مساء غدا الجمعة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني هذا الموسم برصيد 81 نقطة، بينما يحتل ريال سوسيداد المركز السادس برصيد 51 نقطة.

وتذاع أحداث مباراة ريال مدريد أمام نظيره فريق ريال سوسيداد مساء غدا الجمعة في الدوري الإسباني عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية.