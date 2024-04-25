نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "لو أمامي لن يقول ذلك".. المدير التنفيذي لفيوتشر يتهم نجم الزمالك بالكذب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي فيوتشر، عن كواليس جديدة في تصريحات ناصر ماهر نجم نادي الزمالك الحالي وفيوتشر السابق، خلال مفاوضات القلعة البيضاء لضمه هذا الموسم.

- عرابي يكشف حقيقه تصريحات ناصر ماهر

وأكد هيثم عرابي رئيس نادي فيوتشر في تصريحاته مع أحمد شوبير عبر أون تايم سبورتس:" تصريحات ناصر ماهر عن وجود تعنت من جانبنا في مفاوضات الزمالك، لو أمامي لن يستطيع قول ذلك".

وتابع:" عمر كمال كان يتبقى له 6 أشهر في عقده عكس ناصر ماهر الذي كان يتبقى له موسم ونصف".

وواصل:" ناصر ماهر أبلغني برغبته في اللعب للزمالك وعمر كمال اختار الأهلي ومفاوضات كمال أخذت وقت أكثر من ماهر رغم إنه يتبقى له أشهر على مغادرة الفريق".

وأشار:" التوقيت أهم شئ في نجاح لي مفاوضات، ولا يوجد لاعب يستطيع الرحيل رغم أنف إدارة فريقه، وأختلف مع ناصر في تصريحاته أنه استغنى عن بعض الأموال لأجل الزمالك ولكن هذا لم يحدث".

وأختتم:" اللاعب كان عليه عقوبات بسبب رفض السفر للجزائر والرد على المدير الفني، والحديث عن تعنت في مفاوضات الزمالك غير صحيح".

