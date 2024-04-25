نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجم برشلونة ونجم الأهلي يصدم سيد عبد الحفيظ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 25-4-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة

باريس سان جيرمان يتحرك لضم نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بقيادة ناصر الخليفي يسعي للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لصحيفة "لوباريزيان" الفرنسية فإن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع يامين لامال نجم الفريق الكتالوني خلال الميركاتو الشتوي من أجل تدعيم صفوفه في الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة بأن لويس إنريكي مدرب الفريق الباريسي طالب ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان بالتعاقد مع لامال في الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكدت الصحيفة بأن النادي الباريسي مستعد للدخول في مفاوضات مع إدارة برشلونة برئاسة خوان لابورتا من أجل الحصول على خدمات نجم الفريق الكتالوني.

نجم الأهلي يصدم سيد عبد الحفيظ

أكد محمود أبو الدهب، نجم الكرة المصرية السابق، أن طارق سليم يعد أفضل مدير كرة في تاريخ النادي الأهلي على مدار السنوات الماضية.

ويرى أبو الدهب، أن طارق سليم أفضل مدير كرة للنادي الأهلي، مفضلًا اختياره عن سيد عبدالحفيظ المدير السابق بالنادي.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: “طارق سليم كان يمتلك خبرات إدارية كبيرة واحترافية شديدة في التعامل مع نجوم فريق الأهلي ويعد الأفضل من وجهة نظري”.

وتابع: "عاصرت فترة طارق سليم في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي وهو أفضل من تولي هذا المنصب بشهادة جميع لاعبي هذا الجيل بالقلعة الحمراء".