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أحمد جودة - القاهرة - أكد قائد فريق ليفربول الإنجليزي، فيرجيل فان دايك، أن فريقه لا يستحق التتويج بلقب الدوري الإنجليزي، بعد الطريقة غير المقبولة التي سمح بها اللاعبون للموسم أن ينتهي.

انتقد فان دايك الافتقار العام للرغبة في قلب الأمور لصالحهم في جوديسون بارك.

وقال قائد المنتخب الهولندي: "في مثل هذه المباريات، الحد الأدنى المطلوب هو الكفاح، كنا نفتقر لهذا في الكثير من الأوقات خلال المباريات".

فان دايك: ليفربول لا يستحق التتويج بـ "البريميير ليج"

وأضاف: "إذا قدمنا نفس الأداء، حتى لو صنعنا فرصتين أو ثلاثة للتسجيل مجددًا، فإننا لا نستحق التتويج بلقب الدوري".

وأردف: "مرحلة حاسمة، ولم نكن جيدين بما يكفي في طريقة إنهاء الفرص، في الطريقة التي دافعنا بها سويًا، وأيضًا في القتال، أعتقد أنه يجب أن نظهر أكثر من ذلك بكثير".

وتابع: "لكن علينا أن ننظر في المرآة وعلى كل واحد منا أن يفكر ويقول اسمع، لا يمكنك تقبل هذا، لا يمكنك تقبل الطريقة التي تركنا بها موسمنا ينتهي".