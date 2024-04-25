عاجل... صدمة في ريال مدريد إصابتان جديدتان قبل مواجهة البايرن

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، عن إصابتين جديدتين قبل مباراة ريال سوسيداد في بطولة الدوري الإسباني.



ويلتقي ريال مدريد وريال سوسيداد غدًا، الجمعة، على ملعب الأخير "أنويتا" في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت "القاهرة".

وقد أجرى أنشيلوتي مؤتمرًا صحفيًا منذ قليل للحديث عن استعدادات الفريق، وقال: "نريد الفوز، هدفنا واضح وهو حسم لقب الدوري الإسباني الذي أصبح قريبًا للغاية".

وتابع: "نحن على بعد 7 نقاط من هدفنًا وبالتالي الفوز غدًا مهم جدًا بالنسبة لنا، فهي كذلك تحضرنا لمباريات دوري أبطال أوروبا".

وقد كشف الإيطالي عن إصابتين جديدتين بصفوف الفريق، وقال: "عانى جود بيلينجهام من مشكلة في المعدة الليلة الماضية، كذلك رودريجو مصابًا بالأنفلونزا".

واستمر: "لم يتدربا اليوم، لكنني أعتقد أنهما سيسافران معنا، بينما فيرلاند ميندي لن يسافر وسيتدرب من أجل التركيز على مباراة بايرن ميونخ".

وانتقل للحديث عن بقاء تشافي وتغيير رأيه: "اعتقد أنه قام بعمل رائع مع برشلونة، فهو يعرف النادي جيدًا، ليست هناك مشكلة في تغيير رأيه عن الرحيل، لقد قمت بذلك أكثر من مرة في مسيرتي، هذا أمر طبيعي".

وعن جدل التحكيم: "لا شيء من ذلك يؤثر علينا، أشعر بحالة جيدة، هناك حرية في التعبير ولكل شخص آراءه".

وبشأن كورتوا وميليتاو: "تيبو بخير وربما يلعب أمام قادش، إيدير ليس جاهزًا بنسبة 100% ولكن ربما يبدأ غدًا أو لا".



وجولر: "بحالة جيدة، لم تتح الفرصة له بعد للمشاركة، كانت المباريات صعبة ولكنه يستحق بعض الدقائق مع الفريق".

وفينيسيوس: "من أفضل صفاته هي الاستمرار في أعلى مستوى ممكن، لا يزال لديه إمكانية للتطور أكثر، خاصة في التحركات دون كرة".

وعمن سيمنح الكرة الذهبية بين فينيسيوس وبيلينجهام: "للإثنين".