نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. الأهلي يتعادل إيجابيًا مع الرياض في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فريق أهلي جدة من تسجيل هدف التعادل في الدقائق الأخيرة من شوط اللقاء الأول أمام نظيره الرياض ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

نتيجة الشوط الأول بين الأهلي والرياض

كان فريق الرياض قد سجل هدفه الأول في المباراة عند الدقيقة 43 من عمر المباراة، عن طريق بيراما توريه.

وسجل توريه هدف الرياض الأول في اللقاء من علامة الجزاء.

وتمكن فرانك كيسي نجم وسط فريق الأهلي من تسجيل هدف التعادل في الوقت بدل من الضائع من زمن شوط اللقاء الأول.

وجاء الهدف عن طريق كيسي بعد تمريرة ساحرة من رياض محرز نجم فريق الأهلي بتمريرة أرضية من جانب الملعب اخترقت دفاعات فريق الرياض لتصل إلى كيسي ويسجلها في الشباك.

وشهد شوط اللقاء الأول إصابة صالح العباس نجم فريق الرياض في الدقيقة 12 ودخول أندري غراي بدلا منه.