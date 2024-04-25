عاجل.. كولر يحسم موقف عاشور والشحات من مباراة الأهلي ومازيمبي

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أحمد جودة - القاهرة - قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، ضم الثنائي إمام عاشور وحسين الشحات إلى قائمة الفريق الأحمر لمواجهة الغد أمام مازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كولر يضم عاشور والشحات لقائمة الأهلي أمام مازيمبي

وجاء قرار كولر بضم الثنائي بعد جاهزيتهما بشكل كامل ومشاركتهما في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد عودة البعثة من الكونغو.

فيما قرر كولر استبعاد كلًا من محمد الشناوي وأليو ديانج وياسر إبراهيم ومروان عطية وطاهر محمد وكريم فؤاد، وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو.

ويلتقي الأهلي ومازيمبي في العاشرة من مساء غدٍ الجمعة على استاد القاهرة، في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وكان الفريقان قد تعادلا سلبًا في مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي في الكونغو.